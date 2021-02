PRIMAVERA 1 – Inter-Juventus 0-0, un legno per parte, regna l’equilibrio

Dopo il derby vinto per 0-3 contro il Milan, oggi un altro test per l‘Inter di lusso contro la Juventus e la sfida alla fine è terminata sullo 0-0. Per i bianconeri traversa colpita da Cerri, mentre nel secondo tempo legno per i nerazzurri di Fonseca, ma nel finale di gara gli ospiti hanno l’occasione per vincere la partita con Sekulov su rigore, ma Rovida glielo para. Ci provano anche i ragazzi di Madonna con Akhalaia e Bonfanti ma manca la precisione sotto porta.

INTER-JUVENTUS 0-0

INTER: 1 Rovida; 2 Persyn (1′ st Tonoli 13), 4 Kinkoue, 5 Moretti A., 3 Vezzoni (C) (40′ st Dimarco 15); 7 Mirarchi (30′ st Boscolo Chio 16), 6 Sangalli, 8 Casadei; 10 Oristanio; 9 Fonseca (20′ st Bonfanti 23), 11 Satriano (40′ st Akhalaia 22)

A disposizione: 12 Basti, 14 Sottini, 15 Dimarco, 17 Squizzato, 18 Peschetola, 19 Lindkvist, 20 Iliev, 21 Goffi, 22 Akhalaia

Allenatore: Armando Madonna

JUVENTUS: 1 Garofani; 2 Leo (12′ Mullazzi 16 – 13′ st Iling Junior 18), 3 Ntenda, 4 Barrenechea (34′ st Pisapia 17), 5 De Winter (C), 6 Nzouango, 7 Sekulov, 8 Miretti, 9 Cerri (13′ st Bonetti 20), 10 Soule (34′ st Galante 23), 11 Turicchia

A disposizione: 12 Senko, 13 Fiumano, 14 Omic, 15 Verduci, 19 Cotter, 21 Sekularac, 22 Hasa

Allenatore: Andrea Bonatti

Ammoniti: Miretti (J), Barrenechea (J)

Recupero: 2′ – 3′