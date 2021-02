Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Mauro Bellugi

Mauro Bellugi ci ha lasciato. Aveva da poco compiuto 71 anni. Ex difensore dell’Inter, vinse il campionato nel 1971. Aveva recentemente commosso tutti i tifosi di calcio. Aveva perso le gambe. Amputate per una malattia. Complicatasi a causa del Covid. Aveva reagito. Col sorriso. A quanto gli era accaduto. Vicino, gli era rimasto l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti. La Curva Nord gli aveva dedicato uno striscione, come esempio di coraggio. Personale ricordo di quando militò nel Napoli, nel ruolo di libero: pallone altissimo, spiovente sulla propria trequarti. Mauro Bellugi “addormentò” letteralmente il pallone sul proprio collo del piede destro…Una classe eccelsa, per un difensore…Ciao Mauro!…

Fonte: fcinter1908.it