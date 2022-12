L’ex Pepe Reina non ci sta: “Sei la cosa peggiore che sia successa alla Spagna negli ultimi 40 anni!

Tiene banco in Spagna la vicenda dell’arresto del rapper catalano Pablo Hasel, una vicenda che ha portato in strada – nelle maggiori città spagnole – le proteste di centinaia di ragazzi. Un episodio diventato anche politico e che ha visto protagonista anche Pepe Reina, l’ex portiere del Napoli e oggi alla Lazio che non ha mai nascosto le sue simpatie per la destra spagnola. Il membro di Unidos Podemos, Pablo Echenique, ha twittato: «Tutto il mio sostegno ai giovani antifascisti che chiedono giustizia e libertà di espressione nelle strade», messaggio a cui ha risposto proprio Reina: «Dovresti mostrare responsabilità più spesso. Spiegalo domani alle famiglie le cui attività sono state distrutte ‘pacificamente’… non hai rispetto né vergogna. Sei la cosa peggiore che sia successa alla Spagna negli ultimi 40 anni!».

