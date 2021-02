Gianni Di Marzio: “Victor che va lavorato sul piano individuale come alle scuole calcio”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore

“Ieri (Ndr giovedì)ero super attento per analizzare le negatività della gara. Positività? Nel secondo tempo sono scesi con più carattere, dobbiamo dirlo altrimenti saremmo solo dei disfattisti. Nel primo tempo zero tiri in porta, nel secondo tempo Zielinski ha fatto due tiri in porta. Pensavo chiedesse l’1-2 ad Osimhen ma non è stato mai cercato.

Victor ha giocato malissimo come gli altri, è un giocatore che va lavorato sul piano individuale come alle scuole calcio. Non sa ancora fare i movimenti più banali, non sa staccarsi l’avversario da dosso. Sarebbe dovuto restare a Napoli per curare la spalla che, a detta di Gattuso, dà ancora qualche fastidio.

La squadra mi ha sorpreso, non è entrata con quella concentrazione da livello europeo. Le assenze sono importanti, quando mancano 9 giocatori di cui 4-5 sono perni… Mertens, Lozano, Koulibaly ed io aggiungo anche Demme. Il quarto posto, in queste condizioni, sarebbe come vincere lo scudetto.