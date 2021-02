Gianni di Marzio parla di Insigne e giudica l’acquisto di Lobotka

Nel suo intervento a Radio Marte le parole di Gianni di Marzio:

“Col Granada approccio sbagliato, commessi gli stessi errori di Bergamo. Di Lorenzo non ha marcato il suo uomo per stringere e chiudere sull’uomo del centrale. Sul secondo gol non si può rinculare, indietreggiare all’infinito.

Insigne? In Nazionale è un grandissimo giocatore ma in alcune gare del Napoli sente troppo le responsabilità. Appoggia sempre dietro e non capisco perché non punti l’uomo e lo salti.

Società? Non voglio entrare in questi discorsi. Se un giocatore è stato pagato 10, 15, 30 milioni e non gioca dal primo minuto, quando scende in campo deve dare l’anima. Parlo di Lobotka, è lento ed ha commesso numerosi errori. Dico lui ma è come se parlassi anche degli altri.”