Gennaro Tutino: “Contento per la doppietta, ora il pensiero è per Dzidzek”

Ad Ascoli arriva il riscatto di Gennaro Tutino, dopo il rigore non trasformato contro il Vicenza e realizza la doppietta contro l’Ascoli. La punta della Salernitana ne parla su twitter. “La vittoria, la doppietta, il decimo gol in campionato. Tutto bello, ma adesso i nostri pensieri sono solo per Patryk Dziczek . Forza amico, questa vittoria è per te”.

Fonte: twitter Gennaro Tutino