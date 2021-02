Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Mi aspetto un buon Napoli, sono una squadra forte. Aver giocato due partite recenti dà qualcosa in più, sono state due belle gare. Stavolta però si ripartirà da capo, vogliamo fare bene in campionato e la classifica è molto corta. Non sarà una partita decisiva, ma comunque importante. Poi sulla prossima sfida di Champions contro il Real Madrid: “Si tratta di una competizione difficilissima, dove c’è grande equilibrio. Incontreremo il club più titolato al mondo, hanno tanti infortunati ma questa cosa a turno sta riguardando tutti. Comunque ne stanno recuperando molti, vedremo. Prima dobbiamo pensare al Napoli, ci concentriamo sul campionato. La Coppa Italia per ora l’abbiamo sistemare, era un nostro obiettivo”. Fonte: Sky Sport 24