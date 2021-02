[Formazioni] Atalanta-Napoli, mini turnover per Gasperini. Dubbio in attacco per Gattuso

Domani al “Gewiss Stadium” di Bergamo, fischio d’inizio alle ore 18,00, l’Atalanta cercherà il sorpasso contro il Napoli per la quarta giornata di ritorno. Per Gian Piero Gasperini potrebbe esserci un mini turnover, in vista anche della sfida contro il Real Madrid di mercoledì sera. Spazio a Maehle a destra e Gonsens a sinistra. In attacco il tridente con Pessina, Ilicic e Zapata. Per Gattuso diverse le assenze, ma potrebbero esserci alcune novità come: Koulibaly e Ghoulam in panchina, oppure Demme tra i convocati. Test decisivo per Politano in attacco, in caso di forfait pronto Elmas con Osimhen e Insigne a completare l’attacco.

Fonte: Corriere dello Sport