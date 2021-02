Domani Mertens potrebbe far sorridere mister Gattuso

Il Napoli da oggi tornerà ad allenarsi in vista della sfida di Bergamo al “Gewiss Stadium” contro l’Atalanta per la quarta di ritorno. Domani però potrebbe essere un giorno importante per l’ambiente azzurro e riguarda Dries Mertens. L”attaccante belga dovrebbe rientrare a Napoli, dalle cure alla caviglia che sta svolgendo ad Anversa e ci sarà il solito iter periodo Covid-19. Test dei tamponi e in caso di esito negativo, si capiranno le sue condizioni fisiche. L’auspicio è riaverlo per giovedì contro il Granada o al massimo nel derby contro il Benevento. Domani insomma il sorriso per l’attacco si potrebbe allargare.

Fonte: Il Mattino