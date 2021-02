DIFESA – Oggi Koulibaly saprà se potrà esserci per Bergamo

In un periodo che la dea bendata sembra sempre non voler bene al Napoli, ieri per fortuna pare che sia avvicinata a Gattuso e al suo staff. Le buone notizie vengono dalla difesa, dove ieri sono guariti dal Covid-19 Kalidou Koulibaly e Fahouzi Ghoulam. Per il difensore senegalese, oggi test di idoneità per capire il suo stato di forma. Dovesse dare risposte confortanti, potrebbe essere inserito nella lista per Bergamo. Per il resto scelte obbligate con Meret in porta, Di Lorenzo a destra, Mario Rui a sinistra e appunto Maksimovic-Rrahmani al centro con il K2 pronto in caso di necessità.

Fonte: CdS