DeLa punterà ancora su Gattuso. Ecco il motivo della scelta

In passato De Laurentiis si sarebbe lasciato andare dopo una partita negativa o un gioco non esaltante, però in questo momento vuole che Gattuso resti sulla panchina del Napoli. E’ normale che i tanti infortuni non sia semplice per chiunque ottenere risultati. Ad oggi c’è la voglia di andare avanti insieme, fino a quando non saranno eventualmente sfumate le chance di andare in Champions League. Nel frattempo il patron degli azzurri domani non sarà a Bergamo, perchè nella mattinata ci saranno le le lezioni del presidente della Figc a Roma.

Fonte: Il Mattino