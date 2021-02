C’è un patto rilancio tra Victor Osimhen ed il Napoli. B. Giordano: “Sarà al top tra un paio di gare”

Victor ha grande voglia e si sta impegnando per tornare al massimo e dare il suo contributo ma la migliore condizione è ancora lontana e anche nel match di Europa League si sono evidenziate le sue difficoltà attuali. Ben controllato dai difensori del Granada non è riuscito mai a pungere e da quando è rientrato in campo ancora non è riuscito a ritrovare il gol. «Un fatto atletico, un giocatore che sta fermo quasi cento giorni non può raggiungere subito la migliore condizione atletica. Occorreranno due-tre partite, più gioca e più torna in forma», dice Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli che nel 1987 vinse scudetto e Coppa Italia. Ritrovare la condizione fisica migliore giocando e quella psicologica segnando un gol, Giordano da ex grande centravanti conosce bene qual è la medicina migliore per un attaccante per potersi sbloccare. «Gli serve un gol, speriamo già domenica contro l’Atalanta. Se poi un gol dovesse segnarlo anche nella partita successiva di Europa League contro il Granada sarebbe ancora meglio», aggiunge.

R. Ventre (Il Mattino)