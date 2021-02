Su Radio Goal, Carmine Gautieri , allenatore :

“Il Napoli manca nella continuità di prestazioni. Ma per me Gattuso è l’allenatore giusto al posto giusto. Deve trovare continuità di prestazioni. E risultati. Le partite si possono anche perdere. Ma si preparano in un certo modo. Io ho fatto sia l’allenatore che il calciatore. In Italia si va a responsabilizzare l’allenatore. Si dovrebbe cambiare questo discorso. Non si riesce a capire che la squadra non la fa solo l’allenatore. Ma viene fatta con il presidente. Con il direttore sportivo. Con i giocatori. Non è solo l’allenatore il problema. Gattuso ha una rosa importante. Ma il Napoli non può essere a due facce. Atalanta? Negli ultimi anni è una realtà impressionante. Gasperini sceglie i giocatori insieme al direttore sportivo. Ed al presidente. Ha capito che quella è la realtà giusta per lui. Perché gli permettono di scegliere”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli