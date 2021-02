Cagliari, per la panchina non si valuta solo Leonardo Semplici

Trovato l’accordo per Capozucca, direttore sportivo, ora il Cagliari si concentra sul nuovo allenatore. Dopo aver stabilito l’esonero di Di Francesco, la società valuta profili. Si era parlato di Leonardo Semplici, ma l’accordo ancora non c’è, né per l’aspetto economico, né per lo staff (la società preferirebbe mantenere Calzona come vice e Baldus come preparatore atletico. Per cui si fa il nome di Andreazzoli, che è già stato contattato e con il quale si terrà un incontro in serata. In mattinata, invece, sono stati sondati Rastelli e Donadoni, ma i nomi restano al momento più in secondo piano.

fonte: gianlucadimarzio.com