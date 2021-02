Cagliari, Andrea Cossu coinvolto in un grave incidente stradale

L’ex calciatore e attuale dirigente dell’area tecnica della prima squadra del Cagliari, Andrea Cossu è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale avvenuto sulla avvenuto sulla Statale 554 in territorio di Selargius. Cossu è rimasto gravemente ferito dopo il botto che ha coinvolto il suo mezzo di cui ha perso il controllo e che si sarebbe ribaltato. Il dirigente ha subito varie fratture e un trauma cranico ed è stato subito trasportato in ospedale in codice rosso. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Fonte: gianlucadimarzio.com