B. Giordano: “Osimhen? Sarà importante per il presente, ma soprattutto per il futuro”

Bruno Giordano ai microfoni de Il Mattino parla del momento di Osimhen che non è in un buon momento di forma, però lo considera importante per il progetto.

Contro il Granada è stata la sua prima gara per intero, il minutaggio è cresciuto partita dopo partita ma gli manca ancora la brillantezza: anche se è guarito dall’infortunio alla spalla Victor non è ancora al massimo. «Gattuso ha spiegato che Osimhen gioca ancora con una fasciatura e non è al cento per cento. Si vede che non è l’attaccante ammirato soprattutto contro l’Atalanta nella partita di andata di campionato, speriamo che quella gara possa essere di buon auspicio per lui anche per il ritorno. Non credo si tratti di un problema legato all’ambientamento perché era partito bene: anche se non aveva segnato molto nelle prime partite era stato importante per le reti degli altri attaccanti», spiega ancora Giordano. E in questa fase, con tante assenze nel reparto offensivo, a cominciare da quella di Lozano che era stato il migliore in fase realizzativa e rientrerà più o meno tra un mese, i suoi gol sarebbero importantissimi.

Granada con il Napoli schierato con il 4-3-3 ha giocato da centravanti nel tridente con Politano (nel secondo tempo Elmas) e Insigne, contro la Juve da punta più avanzata nel 4-2-3-1: può giocare con entrambi i sistemi di gioco. «Osimhen è un attaccante completo che può sfruttare la fisicità anche con i colpi di testa e la sua capacità di lanciarsi negli spazi: tornerà decisivo, si vede che ha voglia ma ancora non gli riescono le sue giocate. Per il Napoli è stato un investimento importante per il presente e per il futuro e avrà modo di dimostrarlo», spiega Giordano. Un’altra occasione l’avrà subito domani contro l’Atalanta, sarà ancora lui il centravanti: la quarta partita consecutiva dal primo minuto, serie che cominciò proprio a Bergamo in Coppa Italia ed è proseguita con la Juventus e il Granada. Quattro partite di fila da titolare senza gol, alla quinta proverà a sbloccarsi.

R. Ventre (Il Mattino)