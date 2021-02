ATTACCO – Oggi test decisivo per Politano. Gattuso ha già pronta l’alternativa

Giovedì sera Gennaro Gattuso era preoccupato per le condizioni di Matteo Politano, botta al costato e uscito nell’intervallo del match contro il Granada. Ieri per fortuna il dolore era leggermente diminuito ed oggi ci sarà il test decisivo per capire se ci sarà per Bergamo. In caso di forfait, pronto Elmas, jolly per Gattuso dal punto di vista tattico. Per il resto spazio ad Insigne e Osimhen che cerca il gol ed una forma che al momento ancora non è al top.

Fonte: Corriere dello Sport