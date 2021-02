Per la Fiorentina di mister Cincotta non è stato un sorteggio fortunato, del resto non essendo testa di serie, era davvero difficile, affronterà il Manchester City. La gara d’andata si giocherà in Inghilterra il 3 Marzo alle ore 18,00, mentre il ritorno sarà al “Franchi” il 10 Marzo alle ore 14,00

