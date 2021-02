Nella giornata di ieri era intervenuto a Radio Marte il fratello di Victor Osimhen Andrew sul gioco della squadra che non facilita le prestazioni dell’attaccante. L’ex del Lille su Instagram mette in chiaro come stanno le cose. “Chiedere un parere a un mio parente non è la stessa cosa che chiederlo a me. Amo i miei compagni di squadra, spero di continuare a crescere e migliorare. È la mia opinione ufficiale, vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce o altro”.

Fonte: Instagram Osimhen