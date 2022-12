Teleclub Italia – Alessandro Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Contro l’Atalanta corti in difesa come contro la Juventus”

Nel corso di Club Italia All News, condotto da Alberto Caccia e Adriano Pastore, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco sul momento del Napoli. “Questo Napoli sembra un po’ come quei personaggi dell’horror Dr. Jeckyll e Mr. Hyde, dove spesso cambia la mutazione genetica, troppo spesso non riesce ad avere una sua identità e si smarrisce. Grinta e carattere contro la Juventus, mentre sparisce contro il Granada nella prima mezz’ora, questo è sintomo di poca concentrazione per più gare. Il futuro? E’ chiaro che fino a qualche settimana fa, il d.s. Giuntoli sembrava in discussione, ma poi la conferma prima del match contro il Parma. Per il resto il mister anche con la Champions League, difficilmente verrà confermato, anche se nel calcio mai dire mai. Per il resto la squadra verrà cambiata in alcuni calcatori e occhio ad alcuni big, tipo Fabian Ruiz dove potrebbero esserci offerte dalla Spagna. Contro l’Atalanta ci vuole una squadra corta e stretta tra i reparti, senza concedere ripartenze agli orobici e giocare di rimessa”.

