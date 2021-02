SKY – In vista di Bergamo arrivano altre buone notizie per Gattuso

In un periodo dove per mister Gattuso le notizie non sono buone, per fortuna la giornata di venerdì ritrova in parte il sorriso perduto. In mattinata è arrivata la prima notizia della guarigione dal Covid-19 di Koulibaly e Ghoulam. Dall’infermeria invece sembra che possano farcela Demme e Politano. Per il centrocampista tedesco domani controlli per maggior sicurezza sul ginocchio, mentre la botta al costato per l’esterno d’attacco non sembra nulla di serio. Per Bergamo insomma si può riallargare la rosa azzurra.

Fonte: Sky Sport 24