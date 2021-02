SKY – Il Napoli tornerà ad allenarsi domani. Koulibaly e Ghoulam fanno tornare il sorriso a Gattuso

Il Napoli, dopo la sconfitta contro il Granada, cercherà domenica in casa dell’Atalanta, fischio d’inizio alle ore 18,00, il riscatto in campionato. Il collega di Sky Francesco Modugno aggiorna sul momento degli azzurri. “La squadra di Gattuso è arrivata in questo momento a Capodichino, dopo la trasferta in Spagna in Europa League. Domani si tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, per prepararsi alla sfida contro l’Atalanta. In un periodo di notizie non positive, ne arrivano due come la negativizzazione dei tamponi di Koullibaly e Ghoulam”.

La Redazione