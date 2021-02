SKY – Atalanta-Napoli, designata la coppia di telecronisti

Dopo la sconfitta contro il Granada in Europa League, il Napoli cercherà un pronto riscatto in campionato, andando a far visita al “Gewiss Stadium” l’Atalanta di Gasperini. In questa stagione il bilancio è di un successo a testa e un pareggio, quindi si preannuncia una sfida interessante e incerta. Non mancheranno le telecamere di Sky che ha designato la coppia di telecronisti.

Atalanta-Napoli, domenica 21 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Daniele Adani

Fonte: superscommesse.it