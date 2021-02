Serie A/Cagliari-Torino 0-1: Colpo granata, i sardi ora rischiano

CAGLIARI-TORINO

Nell’ anticipo serale della 23a giornata è vero e proprio scontro salvezza tra un Cagliari di Si Francesco che rischia l’esonero vista la crisi di risultati e di gioco, e il grintoso Torino che con la cura Nicola ha rivitalizzato i granata sollevandoli dalle zone rossedi classifica.

PRIMO TEMPO

Poche occasioni nella prima frazione di gioco. Al 32′ il Cagiari ha l’occasione per portarsi in vantaggio con Simeone, che servito da Nainggolan calcia, ma il pallone è deviato da Bremer pallone poco distante dalla porta. Al 45′ ancora Simeone di testa a sfiorare il gol ma la conclusione è fuori di poco. Al 45′ è 0 a 0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Torino pericoloso al 68′ con Zaza, tiro-cross al centro dell’area pericoloso ma nessun compagno arriva alla conclusione. Al 76′ il Torino passa in vantaggio dagli sviluppi di calcio d’angolo. Mandragora dalla bandierina mette al centro per Bremer che stacca anticipando Godin e batte Cragno. 1-0. All’ 84 il Torino ha l’occasione per chiudere la partita, Singo serve per il capitano Belotti, che tira a botta sicura, ma è prodigiosa la parata di Cragno. Al 95′ Belotti serve Rincon che in scivolata tira e altra parata importante di Cragno. Al 90′ il Torino vince 1-0.

TABELLINO

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Ceppitelli(79’Pereiro); Zappa(89’Duncan), Marin, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan(79’Pavoletti), Joao Pedro, Simeone(76′). All.: Di Francesco.

A disposizione: Aresti, Vicario, Walukiewicz, Tripaldelli, Calabresi, Asamoah, Carboni, Deiola, Duncan, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo(89’Vojvoda), Rincon, Mandragora, Lukic(79’Baselli), Ansaldi; Zaza(78’Bonazzoli), Belotti.

All.: Nicola.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Ujkani, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda, Gojak, Baselli, Bonazzoli, Verdi.



STADIO: Sardegna Arena, Cagliari.

ARBITRI: Orsato, Giallatini – Preti, IV: Fourneau, VAR: Mazzoleni, AVAR: Mondin.

RETI: 76’Bremer(C)

NOTE: Lukic(T), Belotti(T), Simeone(C), Ceppitelli(C), Zappa(C),

Rec.+1, +5.

A cura di Antonio Bisesti