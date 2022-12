Piotr Zielinski: “Le colpe sono solo le nostre e non di mister Gattuso. Per il ritorno crediamo nella rimonta”

Il centrocampista polacco Piotr Zielinski è entrato nella ripresa ed è andato vicino al gol nel secondo tempo, mancando di precisione. A fine gara le parole dell’ex di Empoli e Udinese. “Il momento del Napoli? Le colpe sono solo le nostre, non del mister, perchè siamo noi che scendiamo e dobbiamo avere più cinismo sotto porta. Abbiamo una rosa con calciatori validi sul piano tecnico, però non so perchè non riusciamo a sfruttare le nostre qualità. In vista del ritorno non sarà semplice passare il turno, però abbiamo i mezzi per crederci e provarci”.

Fonte: CdS