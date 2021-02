Per Gattuso non c’è pace, anche Politano in dubbio per Bergamo

In un periodo dove il Napoli perde, non brilla sul piano del gioco ed è incerottato, rischia per la sfida di Bergamo di non poter contare anche su Matteo Politano. L’esterno destro d’attacco è uscito alla fine del primo tempo per una botta al costato, dove il calciatore faceva fatica a respirare. Il prossimo allenamento sarà decisivo prima della partenza verso la Lombardia per capire se il giocatore è guarito oppure no. Ovviamente Gattuso incrocerà le dita.

Fonte: Corriere dello Sport