Montefusco: “Il Napoli non gioca sulle qualità dei propri calciatori, sono fuori ruolo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex allenatore Napoli: “I centrocampisti sono quelli che fanno giocare tutta la squadra. Il Napoli era partito con un certo tipo di gioco, poi ha voluto cambiare. E’ una squadra senza identità, che l’ha smarrita totalmente rispetto alla scorsa stagione. Così facendo, si sta facendo il male di Osimhen: questo ragazzo, se ha bisogno di fare tanta tecnica individuale, lo limiti troppo. Il Napoli non gioca sulle qualità dei suoi calciatori. Io ho detto che il Napoli alla pari di Juve ed Inter, ho provato a difendere Gattuso, ma se la reazione è stata quella vista ieri allora c’è da preoccuparsi. Sono contrario a questo gioco da dietro, Di Lorenzo un po’ di istruzione difensiva bisognerebbe fargliela. L’unica cosa che non puoi migliorare è la velocità: tutte le altre qualità, tecnica compresa, la puoi migliorare. Un Montefusco che salvi il Napoli? No, io sono d’accordo a far continuare Gattuso, ma non deve fare il calabrese, non si deve intestardire. Ma, non devi dare alibi ai calciatori dicendo che la società punta alla Champions. Ieri non si possono subire 2 gol come quelli subiti ieri. Lobotka? Un centrale che prende la palla e si fa sette giri attorno al pallone…Il Napoli non ha ancora ogni calciatore al proprio posto”.