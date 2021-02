Milik/Marsiglia: potrebbe trattarsi di una vera toccata e fuga

Stando a quanto si legge su calciomercato.com, l’avventura di Arek Milik al Marsiglia potrebbe davvero durare pochissimo. Il polacco, infatti, potrebbe liberarsi già in estate. Nel contratto non esiste alcuna clausola che gli vieti un trasferimento in un club italiano. In estate dunque, oltre alla Roma e all’Inter, anche la Juventus potrà riprovare a portare Milik in bianconero e potrebbe farlo con soli 12 milioni di euro. C’è da dire che il Napoli, al momento della cessione, non voleva questa clausola, ma essa si è rivelata obbligatoria per concludere l’operazione.