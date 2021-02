Matador Cavani, c’è una tentazione chiamata Boca

Tentazione Boca. Potrebbe essere questo per il Matador Cavani. Stando a quanto riporta il portale Transfermarkt, Juan Roman Riquelme, vice presidente del Boca Juniors, sta seguendo con attenzione la situazione dell’ attaccante uruguaiano perchè avrebbe intenzione di portarlo in Argentina e provare a vincere con lui la Copa Libertadores. L’ex stella del Napoli e del PSG è arrivato allo United in estate e sta racimolando ottimi risultati. La situazione contrattuale del Matador però prevede la scadenza a giugno con l’opzione per un altro anno. La decisione per ora è in stand-by. “Ho parlato con Roman Riquelme, ci sono alcuni segreti che non posso rivelare… Vedremo in futuro”. Così parlava Cavani ad ottobre in un’intervista ad ESPN. Pare comunque che l’interesse di Riquelme sia concreto…