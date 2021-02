Letture sbagliate ed errori tecnici: la difesa azzurra non va

La prova del Napoli è deludente. Le assenze e gli infortuni non aiutano, ma non sono certo sufficienti a concedere attenuanti. La difesa azzurra è apparsa in alcuni frangenti superficiale e perforabile in maniera troppo semplice. Errori tecnici evidenti, individuali e “di reparto”. Il Mattino valuta in questo modo:

5,5 MERET Il protagonista della notte contro la Juventus sembra aver smarrito i superpoteri. Sul primo gol si lascia piegare le mani dal colpo di testa ravvicinato di Herrera, sul raddoppio non è troppo reattivo e si lancia sul fianco con un pizzico di ritardo, quello determinante. Poi un tiro in porta e una parata.

4,5 DI LORENZO Nell’arco di due minuti completa la collezione di errori che si possono commettere in una stagione. Si perde la marcatura sul primo gol e lascia sguarnita la sua corsia di competenza nel contropiede del raddoppio del Granada. Nel secondo tempo non sfonda senza aiutare i compagni nella caccia alla rimonta.

5 RRAHMANI I gol arrivano dalle corsie esterne, ma il centralone che tanto bene aveva fatto contro la Juventus è apparso meno lucido. In marcatura deve fare ben poco, ma negli anticipi non è sempre puntualissimo. Sul raddoppio potrebbe provare a intervenire in scivolata last minute per intercettare il tiro di Kenedy.

5 MAKSIMOVIC Sbaglia la lettura sul cross dalla sinistra che viene raccolto sul palo opposto da Herrera. Il resto della difesa lo segue e dietro di lui saltano tutte le marcature. Non c’è traccia di altri interventi decisivi che potrebbero in qualche modo aiutarlo a rifarsi dall’errore iniziale. Serata sostanzialmente negativa.

6 MARIO RUI Gli esterni del Granada ci mettono poco a fargli venire il mal di testa. I gol arrivano dalla fascia opposta, ma comunque dalle sue parti non si dormono sonni tranquilli. In fase offensiva si fa vedere nel secondo tempo, quando trova coraggio e innesca bene le punte. I suoi inviti, però, non vengono raccolti.