La voce della Società azzurra: “La porta non è del tutto chiusa”

Il Napoli perde per 2-0 in Andalusia. Il primo atto dei sedicesimi si chiude in favore del Granada che in una ventina di minuti infila l’uno-due con Herrera e Kennedy. Il Napoli non si sgretola e si rimette gamba in spalla in partita per cercare la risalita di una corrente tutta iberica. Gli azzurri hanno una buona occasione con Mario Rui in chiusura di tempo e poi creano superiorità di pressione nella ripresa provando il guizzo con Osimhen e con un paio di tiri di Zielinski terminati alti. Resta però il 2-0 che concede al Granada un vantaggio notevole ma non chiude del tutto la porta al Napoli per cercare tra 7 giorni la strada della qualificazione allo Stadio Maradona. Fonte: SSC Napoli