La SSCN ricorda l’immenso: l’uomo che sognava in napoletano

“Chi ama non dimentica” è una delle espressioni più utilizzate dai tifosi del Napoli quando parlano della propria squadra. La riferiscono a calciatori, ex ed anche alla maglia azzurra in sè. Oggi, la SSCN, si può dire che faccia una cosa del genere, dedicando un tweet a qualcuno che non si può dimenticare. Perchè lo si ama tanto. Mai troppo. Il club azzurro ricorda Massimo Troisi nel giorno della sua nascita.

“Io penso in napoletano, sogno in napoletano. Mi riesce facilissimo!” Il 19 febbraio del 1953 è nato l’immenso Massimo Troisi. Sempre nei nostri cuori! pic.twitter.com/hiTdeE6uDp — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 19, 2021