Il Mattino – Osimhen adesso diventa un caso, nonostante il fratello……………

Pensare che a poche ore dall’inizio della gara di Granara, ai microfoni di Radio Marte era intervenuto Andrew Osimhen, fratello di Victor per prendere le difese dell’attaccante del Napoli ancora a secco. «Sta molto bene, non penso che abbia altri problemi per ora. Mi sembra solo che il Napoli non giochi per il suo attaccante, la squadra non esalta le capacità realizzative di Victor e finché non sarà così lui non potrà segnare i gol che vuole segnare». Insomma, attacco diretto al sistema di gioco e allo scarso coinvolgimento di Victor. «Sicuramente stare fuori è stato penalizzante ma da quando è rientrato non è stato messo in condizione di esprimersi a meglio. Il Napoli deve giocare più da squadra e più per lui». Poi anche una battuta sulla questione legata alla polemica circa la variante di Covid portata in Italia da Osimhen. «Non penso che Victor abbia violato le regole anti-Covid: sono i parenti che sono andati a trovarlo». Ora, però, è tempo di pensare al campo e alle prestazioni di Osimhen che stentano a decollare. L’attesa rischia di non poter essere infinita, perché il Napoli è nel momento fondamentale della stagione e dalle prossime tre partite potrebbero arrivare verdetti decisivi per il prosieguo del campionato e dell’Europa League. B. Majorano (Il Mattino)