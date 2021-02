Il Mattino non perdona quasi nessuno, tre i super top! I voti

Due minuti da incubo, ma altri 88 da dimenticare. È come se il Napoli a Granada non sia mai arrivato. Senza alternative offensive, gli azzurri non tirano mai nello specchio fino all’80’, quando Osimhen si desta dal torpore e con un destro moscio e poco angolato sporca per la prima volta le mani al portiere. Se l’attacco è un disastro, la difesa è pure peggio.

Perché in due minuti da horror arrivano i due gol che al momento pongono gli spagnoli in un netto vantaggio a una settimana dalla decisiva sfida di ritorno a Napoli. Bocciatura per Elmas e Lobotka che in mezzo al campo non sono mai realmente in partita.

5,5 MERET



4,5 DI LORENZO



5 RRAHMANI



5 MAKSIMOVIC



6 MARIO RUI



6 FABIAN RUIZ



5 LOBOTKA



4,5 ELMAS



5 POLITANO



4 OSIMHEN



5,5 INSIGNE



5 ZIELINSKI



6 BAKAYOKO