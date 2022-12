Gennaro Gattuso: “La qualificazione? In questo momento il problema è un altro. Su Osimhen sapevo che ci voleva tempo”

Il Napoli esce sconfitto per 2-0 allo stadio “Los Carmenes”, dove per un tempo ha costruito davvero poco, leggermente meglio nella ripresa, ma non basta per realizzare il gol che poteva essere utile in vista del ritorno. A fine gara le parole di mister Gennaro Gattuso. “Contro il Granada abbiamo sbagliato l’approccio, preso due reti da polli e non fatto bene le coperture, ma penso che il punteggio sia bugiardo. Nella ripresa li abbiamo chiusi nella loro metà campo e un gol lo avremmo meritato. La qualificazione? In questo momento ho tanti infortunati ed è la maggiore preoccupazione, in più si è fatto male Politano. L’atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto, più di questo non potevamo fare, visto le tante assenze. Su Osimhen dico che stare fermo 94 giorni non è semplice, sta giocando con una fasciatura e nell’arco della partita scatta raramente. Tutto questo lo sapevamo, perciò ci sta che al momento non è brillante”.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS