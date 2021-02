Gattuso sbaglia il piano tattico: non si tratta di rugby

Assenze, infortuni, mentalità ed approccio ancora da definire. Tutte cose che non aiutano di certo, ma gli errori sono anche di natura tattica e, di conseguenza imputabili a mister Gattuso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport:

“Il 4-1-4-1 disegnato da Gattuso tiene la squadra bassa e corta”, questa la disamina della rosea che ha evidenziato come “la posizione di Herrera (molto mobile in fase offensiva) e la velocità di Machis abbiano messo in crisi l’assetto tattico azzurro. Anche in fase offensiva la squadra ha creato poco poiché, secondo la Gazzetta, “in possesso palla gioca a rugby, con le uscite dal basso che c’entrano fino a un certo punto”.