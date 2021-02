Gattuso mette d’accordo tutti; ecco i voti di CDS e Mattino!

Gattuso ieri aveva gli uomini contati, ma ciò non significa che avrebbero dovuto offrire quella prestazione opaca, dato che erano quasi gli stessi 11 visti contro la Juventus. In un momento di emergenza, bisognava fare di necessità virtù e lanciare qualche giovane. Ecco il giudizio di CDS e Mattino:

CdS – Gattuso 5

A lui mancano nove uomini e a Martinez sette, ma la differenza vera è che il Granada lotta e gioca e il Napoli invece evapora presto. E poi si suicida in due minuti: doppio colpo micidiale per errori tecnici e una strana, quanto ripetitiva, mancanza di attenzione complessiva. L’attenuante delle assenze resta, certo, ma l’approccio della squadra non ha scusanti.

Mattino – Gattuso 5

Ok, è arrivato in Spagna con gli uomini contati, ma l’approccio della squadra è troppo passivo. Il primo gol è un errore di reparto (marcature totalmente sballate) mentre il secondo è frutto di un errore di posizione generale. Preferisce affidarsi ai soliti noti senza chiedere il supporto dei ragazzini della Primavera che a Granada sono arrivati sostanzialmente soltanto in gita turistica.