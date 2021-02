Fabian ci crede, ma vorrebbe capire “la non continuità”

Fabian Ruiz è rientrato dopo il Covid, ha giocato come mezzala a destra ed è stato uno dei più lucidi a centrocampo, calando solo nel finale. «È vero che dopo il Covid era un po’ difficile, si perde forma fisica con tanti giorni fermo. Alla fine i polpacci mi facevano un po’ male», sottolinea a Sky e poi spiega il concetto delle cose da migliorare. «Ognuno deve pensare a fare un po’ di più non solo noi centrocampisti e non solo noi che stiamo da più tempo qui. Dobbiamo crederci, stare tutti quanti insieme e tutti dobbiamo dare di più perché siamo una squadra forte. Bisogna continuare a lavorare, questa è la strada». Fabian Ruiz ci crede. «Mancano ancora gli altri 90minuti, è tutto aperto. Sappiamo che è difficile, ma proviamoci». Intanto, però, le domande sono tante e le risposte tardano ad arrivare. La mancanza di continuità continua. «Anch’io voglio capire il perché: è tanto tempo che facciamo due partite buone e la terza peggio. Non credo sia un problema fisico, perché diamo sempre tutto. Non lo so e non posso dirlo. Ma noi dobbiamo giocare con tutti in maniera uguale per arrivare dove vogliamo e dove possiamo arrivare». E lo spagnolo sprona ai miglioramenti. «Dobbiamo crederci di più e dare di più perchè siamo una squadra forte e dobbiamo continuare a lavorare».

Il Mattino