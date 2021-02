Il Napoli è stato sconfitto per 2-0 dal Granada allo stadio “Los Carmenes” e in vista del ritorno, con l’augurio che l’infermeria si inizi a svuotare dovrà fare la classica “remuntada”. Gli azzurri dovranno vincere 3-0, oppure con tre reti di scarto, per poter passare il turno. Un precedente purtroppo non sembra essere confortante, contro l’Arsenal ci fu lo stesso punteggio e arrivò la sconfitta per 0-1. L’auspicio sarà di vedere un’altra squadra e uno spirito diverso visto in Spagna.

Fonte: CdS