Dott. Michele Marzullo: “Assistere all’urlo straziante di Lozano è stato triste”

Intervenuto ai microfoni di Club Napoli All News il medico dello sport Michele Marzullo, parla della figura medica all’interno dello sport:“La figura del sanitario è necessaria negli ambienti sportivi, nelle società amatoriali e professionistiche. Lotterò per le future generazioni affinché questa figura venga integrata alla pari di tutti gli altri preparatori.

Quando io ho collaborato come consulente del dott. De Nicola e del dott. Canonico, l’unico che si interfacciava con lo staff medico era Benitez, il quale teneva in considerazione le opinioni dello staff medico. Mentre, adesso, assistere all’urlo straziante di Lozano, è stato triste e brutto: talvolta gli allenatori male interpretano, o a volte, si disinteressano, delle raccomandazioni dello staff medico. E’ una stagione anomala, perché non ci si può riposare praticamente mai, ed il riposo è l’unica cura per il muscolo: ciononostante, da tifoso, credo che il Napoli possa ben posizionarsi nella parte alta della classifica“.