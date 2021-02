Dal 2010 mai una partenza del Napoli così nei primi 25′ in campo europeo

Strada complicatissima per il Napoli, giovedì prossimo nel ritorno contro gli spagnoli allo stadio Maradona: per accedere agli ottavi di finale gli azzurri devono vincere con tre reti di scarto, 3-0 oppure 4-1, 5-2 ecc.

Le statistiche non sorridono: per la sesta volta nella fase a eliminazione diretta dell’Europa League, il Napoli ha perso la gara d’andata, e in precedenza è stato eliminato in tutte le precedenti cinque occasioni. Il Napoli non subiva due reti in meno di 25 minuti dall’inizio del match in Europa League dal settembre 2010, contro la Steaua (tre in quel caso).

Fonte: CdS