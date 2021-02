Attacco inconcludente e insufficiente; ecco i voti del CDS per l’attacco!

Attacco inconcludente quello visto ieri sera contro il Granada. Politano spento, Osimhen che non controlla un pallone e un Insigne visibilmente non in serata; ecco i voti del CDS per l’attacco:

Politano 5

E’ lui a perdere il pallone che darà il 2-0 al Granada, certo, ma non è mica colpa sua se nessuno riesce a fermare la maratona modello newyorkese di Machis. Detto questo, non riesce praticamente mai a saltare Neva o chiunque altro.



Osimhen 4,5

Un solo movimento da Osi, inserimento e tiro, però a quattro minuti dalla fine: dire che è troppo poco equivale a un eufemismo. E ora suo fratello Andrew, ieri protagonista di un’assurda polemica, non venisse a ripetere che i gol non arrivano perché la squadra non gioca per lui: deve scuotersi.



Insigne 5

Prende un colpo dopo un quarto d’ora e ogni tanto tradisce qualche smorfia di dolore, però non si arrende. Anzi: ripiega a ripetizione, si sacrifica, ma giocoforza l’azione d’attacco ne risente e finisce con la luce spenta.

Fonte: CDS