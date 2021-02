Amoruso: “L’assenza di Mertens si sente. Non è colpa di Osimhen se il Napoli non gira”

Nicola Amoruso, ex attaccante di numerose squadre italiane tra cui il Napoli, la Juventus, e l’Atalanta, interviene telefonicamente ai microfoni di Club Napoli All News in onda su Teleclubitalia ch 98: “Si deve ripartire mentalizzati con l’Atalanta che è una squadra forte e che non lascia vita facile agli avversari: le fratture ambientali vanno ricompattate. Col Granada non è andata bene, chiaramente la squadra di Gattuso è in difficoltà, ma vanno anche analizzati i motivi di queste difficoltà, fra cui le numerose assenze; le prossime partite potrebbero essere decisivo per il futuro della stagione perché si sta arrivando al punto. L’assenza di Mertens è indubbiamente quella che si fa sentire di più.

Osimhen è un giocatore che ha avuto problemi, l’infortunio alla spalla ed il covid sono ancora da smaltire; lui ha esplosione fisica, si vede che è uno che è veloce e lotta con i difensori, ma non è un attaccante che ti garantisce un numero importante di gol anche perché ha una tecnica discreta: non c’è niente da rimproverargli, non è colpa sua se il Napoli non gira. E’ stato preso sbaragliando una importante concorrenza, ma va’ considerato che il periodo di adattamento è fisiologico: gravare su di lui, è ingeneroso“.