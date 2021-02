A centrocampo “solo” il rientrante Fabian: deludono Elmas e Lobotka

Il centrocampo è, da inizio stagione, croce e delizia della squadra azzurra. Al momento però è l’unica zona del campo in cui mister Gattuso ha qualche alternativa in più. Nella gara di ieri, a Granada, l’unico a fornire una prestazione sufficiente è stato il rientrante Fabian Ruiz. Ecco i voti de Il Mattino:

6 FABIAN RUIZ Nel nulla assoluto del primo tempo del Napoli lo spagnolo è uno dei pochissimi a provare a fare qualcosa di positivo. Un paio di dribbling e verticalizzazioni che purtroppo non servono a scuotere gli azzurri né a innescare pericolosamente i compagni. Nella ripresa cala alla distanza.

5 LOBOTKA Piazzato al centro della mediana dovrebbe fare da metronomo. Dovrebbe, appunto. Perché in sostanza non fa assolutamente nulla. Le intenzioni ci sono tutte, ma dei fatti nessuna traccia. A verbale nemmeno una palla giocata in avanti: retropassaggio sistematico.

4,5 ELMAS La chiusura su Kenedy al momento dell’assist per il primo gol, arriva con un ritardo colossale. L’errore lo butta in uno strapiombo dal quale non riesce più a riemergere. Ecco perché non lascia traccia nemmeno nella metà campo del Granada, dove invece dovrebbe scorrazzare.