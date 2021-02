Specchia, allenatore: “Il Napoli deve lavorare da squadra”

Su Radio Marte, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore, ecco le sue parole:

“Non si possono inventare cambi di sistema all’improvviso. Osimhen? E’ giovane e deve ritrovare condizione, meglio farlo partire dall’inizio e poi magari toglierlo dopo. Lozano in campo in quei minuti finali? Una necessità, Gattuso in altre condizioni non avrebbe mai fatto quella scelta. Una squadra di rango deve onorare tutte le competizioni alla stessa maniera. Poi magari alla fine si può scegliere cosa prediligere. Adesso il Napoli deve lavorare da squadra: speriamo che i reparti funzionino, la coesione dietro va migliorata”.