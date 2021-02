SKY – Zielinski: “Non riusciamo a far emergere la nostra qualità”

Al termine della gara tra Granada e Napoli, per i 16simi di Europa League, ai microfoni di Sky interviene Piotr Zielinski: “Difficile spiegare questa gara, sapevamo che il Granada difende bene e pressa bene, ma noi quei due gol non li dovevamo prendere. Purtroppo commettiamo errori, ma potevamo e dovevamo fare meglio. Gli assenti sono importanti, ma questa non è una giustificazione. Non è che andiamo in campo per perdere o pareggiare, ma proprio sotto porta non riusciamo a essere incisivi, anche io potevo di sicuro far meglio. Ci sono alternative ed il mister le usa, noi abbiamo qualità, ma non si vede, parlo anche del mio reparto, il centrocampo, da cui deve venire un rendimento migliore, in cui dobbiamo dare di più alla squadra. Siamo noi che andiamo in campo, siamo noi che dobbiamo far venire fuori le nostre qualità. Qua bastava un gol per cambiare la gara, eppure non l’abbiamo fatto. A Napoli, comunque, si può ribaltare”