SKY – Gattuso: “Siamo contati, è vero, ma commettiamo errori”

Il tecnico azzurro, Rino Gattuso, al termine della gara di Europa League contro il Granada, interviene ai microfoni Sky: “E’ mancata la precisione, perchè nonostante i primi venti minuti, un gol lo si poteva trovare. Ovvio che al momento la priorità è quella di recuperare giocatori, siamo 10 contati e abbiamo perso anche Politano, come se non bastasse. Ha male al costato e fa fatica a respirare. Non mi piace neanche di parlare di sfortuna o destino, nel calcio esistono gli errori e noi li abbiamo commessi. Osimhen è stato fermo 93 giorni, spono tantissimi, gioca ancora con una fasciatura, non riesce a scattare con continuità, ha delle pause. Alla squadra, però, stasera, non potevamo chiedere di più. Uno dei nostri problemi è la tendenza a deprimerci, lo facevo notare ad Elmas, dopo un paio di errori si è rabbuiato, ma nel calcio capita di sbagliare, solo che si resetta tutto e si riprende a giocare. Non credo che il problema sia fisico, altrimenti non si spiega il secondo tempo. Ora bisogna contare gli uomini e stabilire chi mandare in campo domenica, ma senza piangere. Non serve a niente, occorre trovare soluzioni”