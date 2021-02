SKY – Fabian Ruiz: “Mi piacerebbe capire i motivi della nostra discontinuità”

Il rientrante Fabian Ruiz interviene a fine gara dopo la partita tra Granada e Napoli ai microfoni Sky: “Non solo noi a centrocampo, ma tutti dobbiamo fare di più. Ora mancano 90 minuti e dobbiamo crederci per provare a centrare la qualificazione. Il Covid lascia qualche segno, alla fine i miei polpacci si facevano sentire, ma continuo a lavorare, che poi è la cosa che dobbiamo fare tutti: lavorare e fare meglio. Il perchè il Napoli commetta degli errori, oppure faccia bene in maniera discontinua, non lo so, mi piacerebbe capirlo, anche perchè siamo una squadra forte, ma continuando così non riusciremo a raggiungere gli obiettivi che io credo questa squadra possa raggiungere”