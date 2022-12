SERIE B FEMMINILE – M. Ardito (all. Chievo Verona Women): “I clivensi? Grande impronta sul piano dirigenziale”

Il campionato di serie A femminile è fermo, visto l’importante impegno dell’Italia contro Israele, per cercare di strappare il pass come migliore seconda ai prossimi Europei. Ai microfoni di Tmw radio il tecnico del Chievo Verona Women Michele Ardito.

Factory della Comunicazione

Perché ha scelto il Chievo? “Forse avessi ricevuto una proposta interessante al maschile non sarei qua. Allora nulla, ho aspettato: si è presentata anche qualche occasione in Serie A, ma il Chievo mi ha dato una grande impronta sull’aspetto dirigenziale. Il livello di questa Serie B è alto, ogni partita è equilibrata. Mi aspetto grandi sorprese fino alla fine”.

Ora il Cesena. “Anche loro vengono da un periodo bruttino, ma sono squadra che gioca bene a calcio e usa uno schema in grado di metterci in difficoltà. Ci vorrà pazienza, trovare la giusta strada per i tre punti e, in caso di risultato positivo, la capacità di soffrire fino all’ultimo”.

Per lo Scudetto quest’anno sarà combattuta? “La Fiorentina ha perso due-tre gare incredibili: con loro sarebbe stato ancora più emozionante questo campionato, mentre oggi si vedono solo Milan e Juventus pronte ad ambire. Dipenderà tutto dallo scontro diretto”.

Fonte: Tmw radio