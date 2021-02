Matteo Politano: “Quante cavolate contro mister Gattuso. Noi stiamo con lui”

Il Napoli è in piena emergenza contro il Granada, ma in attacco potrà contare su Matteo Politano che ha già segnato in Spagna alla Real Sociedad. L’esterno azzurro ieri ne ha parlato in conferenza stampa. “C’è sempre tempo per recuperare gli infortuni, noi ci alleniamo per dare il massimo e poi in campo per ottenere risultati positivi. Le squadre spagnole? Giocano a viso aperto e ti lasciano spazio per il contropiede. Sulla mia stagione sono contento, è la migliore della carriera e sto acquisendo esperienza dopo aver giocato in passato contro Sassuolo e Inter. L’abbraccio con mister Gattuso? Su di lui dette tante cavolate, noi stiamo con lui e lo dimostreremo sempre”.

Fonte: CdS